الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة جبلا وداخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس صيفي رطب نسبيًا على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية.

الخميس:

غام جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد، واستقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً ، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85 %.

-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 26 درجة.