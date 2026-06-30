الثلاثاء   
   30 06 2026   
   15 محرم 1448   
   بيروت 06:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال ينفذ للمرة الثالثة عملية نسف شمال شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      ألمانيا | مقتل ستة أشخاص إثر إطلاق داخل ملجأ للأمهات والأطفال في بلدة “شتادة”

      ألمانيا | مقتل ستة أشخاص إثر إطلاق داخل ملجأ للأمهات والأطفال في بلدة “شتادة”

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم

      إحاطة سرية للكونغرس الأمريكي عن مفاوضات إيران

      إحاطة سرية للكونغرس الأمريكي عن مفاوضات إيران