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    بزشكيان: نهجنا في مواجهة الاستعراضات غير العقلانية والتهديدات الفارغة هو الاعتماد على العقلانية والكرامة الإنسانية في اتخاذ القرارات والدفاع الحازم والشجاع حين يقتضي الأمر

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