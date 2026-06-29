الإثنين   
   29 06 2026   
   14 محرم 1448   
   بيروت 03:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحام بلدة كفردان غرب جنين

      مواضيع ذات صلة

      وكالة رويترز: ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتا لتصل إلى 72.49 دولارا للبرميل

      وكالة رويترز: ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتا لتصل إلى 72.49 دولارا للبرميل

      حفيد بسمارك: حلف الناتو لم يعد ضروريا اليوم ومعظم الألمان يدركون ذلك

      حفيد بسمارك: حلف الناتو لم يعد ضروريا اليوم ومعظم الألمان يدركون ذلك

      جيش الاحتلال يُنفّذ عملية نسف مباني سكنية قرب المجمّع الإسلامي في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      جيش الاحتلال يُنفّذ عملية نسف مباني سكنية قرب المجمّع الإسلامي في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة