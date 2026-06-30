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    دولي

    كندا | حريق غابات هائل وخارج عن السيطرة يلتهم 4500 هكتار في شمال كيبيك

      أعلنت هيئة مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة كيبيك الكندية، في بيان، عن اندلاع حريق غابات ضخم وخارج عن السيطرة تماماً في منطقة “كوت-نور” الواقعة شمال المقاطعة، وتحديداً بالقرب من مسار الطريق السريع الاستراتيجي رقم 389.

      وأوضحت الهيئة أن المساحة الإجمالية التي التهمتها ألسنة اللهب بشكل متسارع قدرت بنحو 4,500 هكتار من المساحات الحرجية الغنية، وسط مخاوف حقيقية من اتساع رقعة النيران نتيجة لشدة الرياح الجافة وجفاف الغطاء النباتي في هذه المنطقة الشمالية.

      ودفعت هيئة “SOPFEU” بالعشرات من طواقم الإطفاء المتخصصة إلى الميدان، تؤازرهم طائرات صهريجية من طراز (CL-415) لصب أطنان من المياه والمواد المؤخرة للاشتعال، في محاولة مستميتة لعزل النيران ومنع تقدمها نحو البنى التحتية.

      ويمثل القرب من الطريق السريع 389 تحدياً لوجستياً كبيراً ومصدراً للقلق، لكونه شرياناً برياً حيوياً يربط التجمعات السكنية والمشاريع التعدينية وصناعات الطاقة في الشمال بوسط المقاطعة، مما دفع شرطة كيبيك إلى مراقبة الوضع عن كثب تحسباً لإغلاق أجزاء منه جراء انعدام الرؤية بسبب الدخان الكثيف.

      وتواجه فرق الإطفاء صعوبات بالغة في عمليات الاحتواء نظراً لوعورة التضاريس وصعوبة وصول الآليات الثقيلة إلى بؤر الاشتعال الرئيسية، في وقت تشهد فيه كندا عموماً موسم حرائق مبكر ومتأثر بظواهر الطقس المتطرفة والموجات الحارة التي تضرب أجزاء واسعة من القارة الأمريكية الشمالية وأوروبا.

      المصدر: وكالة يونيوز

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