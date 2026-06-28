النائب رامي أبو حمدان: أي مساس بسلاح المقاومة مرفوض والتنازلات تمسّ بسيادة لبنان

أُقيم في بلدة عين كفر زبد لقاء تأبيني بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الشهيد بلال سلمان شكر، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج رامي أبو حمدان، إلى جانب أهالي البلدة، والمخاتير، والفعاليات الاجتماعية والدينية، وعوائل الشهداء.

وفي كلمة له خلال المناسبة، أكد النائب الحاج رامي أبو حمدان أن الشهداء شكّلوا عنوانًا للصمود والدفاع عن لبنان، معتبرًا أنهم حفظوا بدمائهم كرامة الوطن وسيادته.

وتناول التطورات السياسية، فانتقد بشدة أداء السلطة اللبنانية، معتبرًا أن ما صدر عنها في سياق التفاوض مع العدو يتضمن “تنازلات تمسّ بالسيادة الوطنية”، ورأى أن أي تفاهم يتيح لإسرائيل حرية الحركة أو يستهدف سلاح المقاومة يمثل “خطرًا على لبنان وحقوقه الوطنية”.

وشدد على رفض أي محاولة لنزع سلاح المقاومة، مؤكدًا أن هذا السلاح سيبقى جزءًا من معادلة حماية لبنان”، وأن خيار المقاومة سيستمر حتى انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية المحتلة.

كما أشاد بالدور الإيراني، معتبرًا أن الجمهورية الإسلامية حققت، عبر مسارها التفاوضي، مكاسب تصب في مصلحة لبنان، منتقدًا في المقابل ما وصفه بـ”نهج الاستسلام” الذي تعتمده السلطة اللبنانية.

وختم النائب أبو حمدان بالتأكيد على الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، مع التشديد على رفض أي مساس بسيادة لبنان أو كرامة شعبه، مترحمًا على الشهداء ومعزيًا ذويهم.