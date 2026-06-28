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   13 محرم 1448   
   بيروت 15:33
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    مراسلنا علي عواضة ينقل لنا المشهد من الضاحية الجنوبية لبيروت

    المصدر: موقع المنار

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