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    قوة للاحتلال الصهيوني تتوغل ‏باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وصولًا ‏إلى قرية عابدين ومنطقة تلة المغر

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