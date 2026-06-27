بلدية فرون: بلدتنا تقع خارج الخط الأصفر ونستنكر الحديث عن ضمها إلى ما يسمى بالمناطق التجريبية

صدر عن رئيس بلدية بلدة فرون في قضاء بنت جبيل حسن عادل بزي البيان التالي: “تستنكر بلدية فرون وأهالي البلدة ما يتم تداوله من حديث عن ضم البلدة إلى ما يسمى بالمناطق التجريبية وتؤكد أن هذا الطرح لا يستند إلى أي أساس، لأن بلدة فرون ليست منطقة محتلة وتقع خارج الخط الأصفر، وإثارة هذا الموضوع هي لزوم ما لا يلزم. وتؤكد البلدية تمسك أبناء فرون بحقهم في التواجد بحرية وأمان في بلدتهم وممارسة حياتهم الطبيعية دون أي قيود أو إجراءات لا تستند إلى واقع أو حق، كما تدعو البلدية الدولة اللبنانية والجهات الرسمية والهيئات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة وضمان احترام سيادة الأراضي اللبنانية وحقوق المواطنين وعدم الارتهان لقرارات أو إملاءات يحاول فرضها العدو الإسرائيلي”.

المصدر: بيان