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حركة أمل: يجب عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم جميعها والمباشرة في خطة إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية
27-06-2026 19:02 مساءً
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