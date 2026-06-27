“تيار المقاومة اللبناني”: الحكومة تخلت عن جزء من الأرض والشعب وندعو الوزراء الوطنيين الى الإنسحاب منها

اكد تيار المقاومة اللبناني ان “السلطة المتخاذلة وتخاذل السلطة هم من أجبروا الشعب على حمل السلاح في الماضي حيث اخرجوا العدو الصهيوني من بيروت وصولا الى التحرير واسقطوا النظام الذي استقوى بالعدو”.

وقال في بيان بعد اجتماعه برئاسة جميل ضاهر: “اليوم نعيش الظروف والوقائع والإملاءات الصهيونية نفسها وكذلك نعيش اليوم حضور الحالة الوطنية من جميع مكونات الوطن وحضور المقاومة وسواعد المجاهدين وهم جميعا في موقف واحد و خندق واحد وقسم واحد بأن المؤامرة التي حيكت وتحاك بمظلة أميركية لن تمر ولن يُكتب لها حياة، وان كل حبة من تراب الجنوب اغلى من تراب الارض ومن كل العالم ومن سلطتكم”.

اضاف: “في هذا اليوم الذي يتغنى به العدو والسلطة بتخلي الدولة والحكومة اللبنانية عن جزء من الأرض والشعب لصالح العدو ندعو الوزراء الوطنيين الى الإنسحاب من الحكومة وكافة المراكز في الدولة وصولا الى التغيير، وانتاج سلطة وطنية جديدة لاغية للمناصفة غير العادلة معتمدة الكفاية ، بعيدا من الاصطفاف الطائفي ومنصفة بحق الوطن والشعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام