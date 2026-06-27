حركة “النصر عمل”: اتفاق العار والخيانة لن يمر وسيسقط تحت أقدام عوائل الشهداء

اعتبرت حركة “النصر عمل” في بيان، ان “السلطة أمعنت في المضي بنهجها الاستسلامي، حيث أبرمت اتفاق إطار مع العدو الصهيوني، وهذا الاتفاق يشكل كارثة وطنية حقيقية، إذ باعت السلطة أرضنا وسيادتنا، وشرعت الإحتلال وقدمت قرى الجنوب هدية مجانية للعدو، واعترفت بإسرائيل الكيان الغاصب لأرضنا العربية المحتلة وواصلت تآمرها على المقاومة التي لولاها لما كان هناك بلد ولا سيادة”.

واكدت ان “اتفاق العار والخيانة لن يمر وسيسقط تحت أقدام عوائل الشهداء والشرفاء وكل الأحرار وستسقط معه السلطة”. وثمنت عالياً “المواقف السياسية والروحية والحزبية والنقابية وتلك الهبة الوطنية الشعبية الرافضة لإتفاقات الذل والعار، والتي تدل عن وطنية عالية بالغة الصفاء والوضوح”، داعية الجميع الى “توحيد الجهود والتكاتف ليس فقط لإسقاط هذا الإتفاق إنما لإسقاط السلطة الحاكمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام