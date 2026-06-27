عراقجي وآل نهيان يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول الدبلوماسية

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات والأحداث الإقليمية في ضوء التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الجارية، وسبل تعزيز الاستقرار وخفض التوتر.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية مواصلة الحوار والاعتماد على الحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا القائمة، معرباً عن أمله في أن تفضي الجهود الحالية إلى نتائج بناءة تسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: قناة العالم