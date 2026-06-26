الجمعة   
   26 06 2026   
   11 محرم 1448   
   بيروت 17:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الاتحاد العمالي: بعد مشاورات مع رئيس الحكومة تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214

      اعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان انه “بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214 وعقد لقاء مع قيادة الإتحاد العمالي العام في السراي الحكومي نهار الإثنين المقبل الواقع فيه ٢٩/٦/٢٠٢٦ لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن يتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة نهار الخميس الواقع فيه ٢/٧/٢٠٢٦، وقد تم التواصل ايضاً مع وزيرة البيئة قي الإطار نفسه لعدم تحميل الشعب اللبناني ما لا قدرة له عليه من تبعات لمرسوم اقل ما يقال فيه انه مجحف وظالم بحق كل فئات الشعب اللبناني في ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة.

      وشكر الإتحاد “رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني على تحركه السريع ودعوته لاجتماع طارىء للجنة الاقتصاد الوطني نهار الثلاثاء المقبل لمعالجة واقع المرسوم، مع دعوته الإتحاد العمالي العام لحضور هذا الاجتماع”.

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار في قطاع غزة: جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار بشكل مكثف من منطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح

      مراسل المنار في قطاع غزة: جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار بشكل مكثف من منطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح

      تقرير مصور | من مرقد سيدة شهداء الأمة…الحشود تجدد العهد على نهج الحسين

      تقرير مصور | من مرقد سيدة شهداء الأمة…الحشود تجدد العهد على نهج الحسين

      مراسل المنار في قطاع غزة: مسيّرة للاحتلال الاسرائيلي تلقي قنبلة شرقي مدينة غزة

      مراسل المنار في قطاع غزة: مسيّرة للاحتلال الاسرائيلي تلقي قنبلة شرقي مدينة غزة