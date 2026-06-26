الاتحاد العمالي: بعد مشاورات مع رئيس الحكومة تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214

اعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان انه “بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214 وعقد لقاء مع قيادة الإتحاد العمالي العام في السراي الحكومي نهار الإثنين المقبل الواقع فيه ٢٩/٦/٢٠٢٦ لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن يتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة نهار الخميس الواقع فيه ٢/٧/٢٠٢٦، وقد تم التواصل ايضاً مع وزيرة البيئة قي الإطار نفسه لعدم تحميل الشعب اللبناني ما لا قدرة له عليه من تبعات لمرسوم اقل ما يقال فيه انه مجحف وظالم بحق كل فئات الشعب اللبناني في ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة.

وشكر الإتحاد “رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني على تحركه السريع ودعوته لاجتماع طارىء للجنة الاقتصاد الوطني نهار الثلاثاء المقبل لمعالجة واقع المرسوم، مع دعوته الإتحاد العمالي العام لحضور هذا الاجتماع”.