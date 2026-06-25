شهيد برصاص الاحتلال غرب سلفيت

استشهد المواطن مصطفى طه مصطفى خطيب (32 عامًا)، فجر الخميس، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام منزله في بلدة سرطة غرب محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد خطيب في البلدة، وأطلقت النار عليه مباشرة بعد فتح باب المنزل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استشهد إثرها.

وأظهرت مشاهد متداولة جثمان الشهيد مصطفى خطيب بعد ارتقائه برصاص قوات الاحتلال داخل منزله في بلدة سرطة.

وأمس أفادت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد ناظم عزات زايد (29 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين، وجرى احتجاز جثمانه.

وكانت قناة “14” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قالت إن قوات خاصة إسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني في بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام