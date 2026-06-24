بقائي: على واشنطن أن تضع في اعتبارها أن مبدأ “الالتزام مقابل الالتزام” يقتضي الوفاء بالالتزامات المتبادلة والامتناع عن تقديم تفسيرات تتعارض مع نص مذكرة التفاهم