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   9 محرم 1448   
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    بقائي: على واشنطن أن تضع في اعتبارها أن مبدأ “الالتزام مقابل الالتزام” يقتضي الوفاء بالالتزامات المتبادلة والامتناع عن تقديم تفسيرات تتعارض مع نص مذكرة التفاهم

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