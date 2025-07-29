لبنان

المحكمة العسكرية تحكم بالإعدام على مدان بقتل جندي من “اليونيفيل”

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً بالإعدام غيابياً بحقّ متهم بقتل جندي إيرلندي من قوة «اليونيفيل»، بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المحاكمات في القضية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

وأفاد المصدر، اليوم، بأنّ “المحكمة العسكرية أصدرت منتصف ليل الإثنين حكمها بقضية قتل الجندي الإيرلندي، شون روني، وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابياً بحق المتهم الرئيسي محمّد عيّاد”.

وإضافةً إلى حكم الإعدام بحق عيّاد، استجوبت المحكمة وفق المصدر نفسه، خمسة أشخاص آخرين “سلّموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات بعدما كانوا تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة”.

وأضاف المصدر أنّ “أحكاماً مخففة صدرت بحق أربعة منهم” تراوحت بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، بينما برّأت المحكمة الخامس، وفقاً لـ”فرانس برس”.

وأخلي سبيل عيّاد في تشرين الثاني 2023 “لأسباب صحية”، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذّاك، بحسب المصدر.

وقُتل الجندي الإيرلندي في كانون الأول 2022، وأصيب ثلاثة آخرون من رفاقه بجروح خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب لبنان.