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   9 محرم 1448   
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    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل “متعاقد” في مع قواته في غزة يعمل في شركة مقاولات هندسية

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