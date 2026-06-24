بزشكيان: اتفقت مع مسؤولي باكستان توسيع التعاون الثنائي

أكد الرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان” في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (X) أن إيران وباكستان تجمعهما قواسم مشتركة عميقة في الآمال والقيم والطموحات.

وأشار بزشكيان إلى أن الجهود الباكستانية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة تعكس ثقافة غنية ومتجذرة في البلاد، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الجارين.

وأضاف الرئيس الإيراني أنه خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان، والتي جاءت تقديرا لجهود الوساطة التي تبذلها إسلام آباد، تم بحث سبل توسيع التعاون الثنائي مع كبار المسؤولين الباكستانيين، من بينهم آصف علي زرداري وشهباز شريف وعاصم منير.

وأكد بزشكيان أن هذه اللقاءات ركزت على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي.

المصدر: قناة العالم