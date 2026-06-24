الأربعاء   
   24 06 2026   
   9 محرم 1448   
   بيروت 21:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    نشيد | شكرا إيران الثورة

    نشيد | شكرا إيران الثورة.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تقرير مصور | قرى البقاع الشمالي تحيي الليلة الخامسة من محرم تضمنت فعاليات لأمهات الشهداء

    تقرير مصور | قرى البقاع الشمالي تحيي الليلة الخامسة من محرم تضمنت فعاليات لأمهات الشهداء

    وفاة شخص بنوبة قلبية واصابة آخر عن طريق الخطأ خلال اشكال في بخعون شمال لبنان

    وفاة شخص بنوبة قلبية واصابة آخر عن طريق الخطأ خلال اشكال في بخعون شمال لبنان

    قراءة في المشهد السياسي لجولة المفاوضات اللبنانية مع العدو الإسرائيلي مع مراسلتنا منى طحيني

    قراءة في المشهد السياسي لجولة المفاوضات اللبنانية مع العدو الإسرائيلي مع مراسلتنا منى طحيني