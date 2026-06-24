سلام: المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة.. ولا أحد يعرف مسبقاً نتائجها

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة عوني الكعكي، أن لبنان يواكب عمل الخلية التي تشكلت في سويسرا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار.

واعتبر سلام أن المسار التفاوضي الجاري في واشنطن يختلف عن مسار الخلية الدولية، موضحاً أن الدولة اللبنانية اختارت خوض هذه المفاوضات باعتبارها الطريق الأقل كلفة على لبنان. وأشار إلى أن نتائج أي مفاوضات لا يمكن حسمها مسبقاً، مؤكداً أن الموقف اللبناني ثابت ويقوم على المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.

وشدد سلام على رفض لبنان الإبقاء على أي نقاط احتلال، قائلاً إن الدولة لن تقبل ببقاء خمس نقاط أو حتى نقطتين، كما جدد المطالبة بالإفراج عن الأسرى ومعالجة الملفات الحدودية العالقة. وأضاف أن الجانب الإسرائيلي قد يطرح ترتيبات أمنية خلال المفاوضات، وأن لبنان سيدرس ما يمكن قبوله أو رفضه منها بما يحفظ مصالحه وسيادته.

وفي ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، أكد سلام أن هذا الأمر لا يأتي استجابة لأي ضغوط خارجية، بل يندرج ضمن التزام لبناني داخلي نابع من الاستحقاقات الوطنية وتنفيذ ما نص عليه اتفاق الطائف.

كما استقبل رئيس الحكومة في السراي قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال ديوداتو أبانيارا، بحضور القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، حيث تناول اللقاء عدداً من الملفات، وفي مقدمها موضوع وقف إطلاق النار.

المصدر: موقع المنار