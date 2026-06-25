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    دولي

    مشادة كلامية بين ترامب وسناتور جمهوري: مسار الحرب لا يبدو كما قدم للرأي العام

      واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات من داخل الحزب الجمهوري، خلال اجتماع مغلق مع أعضاء الحزب، على خلفية الحرب مع إيران والاتفاق الإطاري الذي وقعته إدارته مع طهران.

      وبحسب مشاركين في الاجتماع، دخل ترامب في مشادة كلامية مع السناتور الجمهوري بيل كاسيدي، الذي طالب الإدارة بتقديم توضيحات بشأن الاتفاق، معتبرا أنه يمنح إيران حوافز مالية من دون تحقيق الأهداف التي أعلنتها واشنطن في بداية الحرب.

      وقال كاسيدي إن الشعب الأميركي “يستحق معرفة المزيد”، مضيفاً أن مسار الحرب “لا يبدو كما قدم للرأي العام”

      المصدر: وكالات

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