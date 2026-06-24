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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | وقفة وفاء في بعلبك بذكرى استشهاد اللواء محمد سعيد إيزدي “الحاج رمضان” ودعم للمقاومة الفلسطينية

    في أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، نظّمت لجان العمل في المخيمات الفلسطينية وقفة وفاء أمام مضيف “كربلاء والأقصى قضية واحدة” قرب مخيم الجليل في بعلبك.

    وتخللت الوقفة كلمات أكدت على دور الجمهورية الإسلامية في إيران والحاج رمضان في دعم المقاومة الفلسطينية، وعلى استمرار النهج الداعم لقضية فلسطين في مواجهة الاحتلال.

    وفي المداخلات، شدد عطا سحلول، مسؤول العلاقات السياسية في البقاع في حركة الجهاد الإسلامي، والشيخ خالد الكبش رئيس تيار الارتقاء، والشيخ سهيل عودة في كلمة حزب الله – منطقة البقاع، على أهمية وحدة الموقف في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز مسار المقاومة في المنطقة.

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