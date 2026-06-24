إعلام العدو: إحباط في صفوف ضباط الاحتلال واستعدادات لتغييرات ميدانية جنوب لبنان

في كيان العدو، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود حالة من الإحباط العميق في صفوف ضباط يشاركون في العدوان على لبنان، ولا سيما في ما يُسمى القيادة الشمالية لجيش الاحتلال، بسبب ما وصفوه بانعدام اليقين الناجم عن قرارات المستوى السياسي، في تناقض مع تصريحات رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس بشأن استمرار العمليات.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن ضابط احتياط مشارك في العمليات قوله إن “الجمهور يسمع تصريحات، لكن عملياً أيدينا مكبّلة”، فيما تحدث ضباط آخرون عن أن الجيش بات “رهينة خطوات دبلوماسية واسعة”، في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب المصادر ذاتها، يرى ضباط في جيش الاحتلال أن واقع الميدان يتأثر مباشرة بالمسار الدبلوماسي، ما ينعكس حالة ارتباك داخل المؤسسة العسكرية.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة “معاريف” أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال إدخال تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان، وذلك وفقاً لقرارات المستوى السياسي وتطورات المشهد الإقليمي.

ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الضفة الغربية المحتلة مراسلنا ديب حوراني.