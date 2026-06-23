نقابة أطباء الأسنان: استهداف العدو الصهيوني للزميل الدكتور علي حسين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

اعربت نقابة أطباء الأسنان في لبنان – بيروت في بيان، اليوم، عن “استنكارها الشديد واستهجانها المطلق للجريمة النكراء التي استهدفت الزميل الدكتور علي محمود حسين من قبل العدو الصهيوني أثناء تأدية واجبه الإنساني”.

وقالت: “إن هذا الاعتداء يرقى ليكون جريمة حرب موثقة وانتهاكا صارخا وصريحا لنصوص القانون الدولي الإنساني. وعليه تطالب النقابة وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ووزارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجهاز الطبي والإسعافي و إدانة التعرض لجميع أفراده”.

ووجهت النقابة “نداءً عاجلاً ومباشراً إلى المنظمات الدولية المعنية للخروج عن صمتهم وإدانة العدوان و جرائمه”.

وختمت: “إن نقابة أطباء الأسنان في لبنان، إذ تعلن تضامنها الكامل والدائم مع الزميل وعائلته وتتمنى له الشفاء العاجل، تؤكد أن الجسم الطبي والنقابي لن يثنيه هذا الاعتداء عن مواصلة أداء رسالته الإنسانية على كامل الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام