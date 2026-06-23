الرئيس بري أبرق مهنئاً نبيل فهمي بمناسبة تعيينه أميناً عاما لجامعة الدول العربية

أبرق دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي مهنئا بمناسبة تعيينه أمينا عاما للجامعة وقال : كلنا ثقة بأنكم أهل لقيادة هذه المرحلة من خلال توظيف ما لديكم من قدرة وخبرة وكفاءة من أجل العمل لإيقاظ الوعي العربي على كل المستويات لتوحيد الرؤى والمواقف نحو تحقيق وتجسيد العمل العربي المشترك الذي تحتاجه أمتنا اليوم اكثر من أي وقت مضى قولاً وعملاً وصولاً إلى مستقبل عربي أكثر أمناً وإستقراراً وإزدهاراً .

على صعيد آخر استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل المرجع الشيخ بشير النجفي في لبنان وسوريا العلامة الشيخ علي بحسون والقاضي الشيخ عبد الحليم شرارة .

كما استقبل رئيس المجلس النيابي عائلة الشهيد العميد في الجيش اللبناني وسام صبره الذي استشهد جراء العدوان الاسرائيلي على الية للجيش اللبناني في منطقة الخردلي في الجنوب .