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    لبنان

    المقاومة الإسلاميّة تُحذّر من أنّ ما أقدم عليه العدوّ في النبطية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار

      صدر عن المقاومة الإسلاميّة بيان حول خرق العدو وقف اطلاق النار والاعتداء في النبطية جاء فيه:

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      أقدم جيش العدوّ الإسرائيلي عند الساعة 11:30 على إطلاق النّار بالأسلحة الرّشّاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيّين في حي الدّير بمدينة النّبطية كانوا يعملون على فتح الطّرقات وانتشال جثامين الشّهداء من تحت الأنقاض. وتسبّب الاعتداء الغادر الذي نفّذه جيش العدوّ باستشهاد مواطنَين مدنيَين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين بجراح.

      تُحذّر المقاومة الإسلاميّة من أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن.

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