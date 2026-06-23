الثلاثاء   
   23 06 2026   
   8 محرم 1448   
   بيروت 11:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس الإيراني: نسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم في إطار القوانين الدولية وحقوق شعبنا

      مواضيع ذات صلة

      عمليات نسف وإطلاق نار من العدو شرقي غزة

      عمليات نسف وإطلاق نار من العدو شرقي غزة

      تقرير مصور | تشييع ثلاثة شهداء في الهرمل ويونين وأمهز…مواكب وفاء تؤكد التمسك بخيار المقاومة

      تقرير مصور | تشييع ثلاثة شهداء في الهرمل ويونين وأمهز…مواكب وفاء تؤكد التمسك بخيار المقاومة

      مندوب إيران لدى الامم المتحدة: محادثات مضيق هرمز ستجري في ايران وعمان تليها مناقشات مع أطراف مذكرة التفاهم

      مندوب إيران لدى الامم المتحدة: محادثات مضيق هرمز ستجري في ايران وعمان تليها مناقشات مع أطراف مذكرة التفاهم