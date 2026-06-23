قطر: الحوار مع إيران ضرورة للاستقرار ونتنياهو يتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة

شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن إيران تبقى دولة جوار، وأن الحوار معها يشكل ضرورة لضمان أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً في الوقت نفسه رفض الدوحة لأي انتهاك يستهدف سيادة دول الخليج.

وفي تصريحات لقناة الجزيرة، قال آل ثاني إن “إيران دولة جوار، والحوار معها يظل ضرورة لضمان أمن واستقرار المنطقة”، لافتاً إلى أن ما جرى أخيراً يُعد أمراً غير مقبول تجاه دولة قطر وبقية دول الخليج.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بتنسيق مباشر ومستمر وبرؤية مشتركة لمعالجة الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية، وبما يسهم في تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، حمّل وزير الخارجية القطري رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية مسار التصعيد القائم، معتبراً أن ما تشهده المنطقة اليوم ليس وليد اللحظة، بل نتيجة نهج متواصل يقوم على استمرار الاحتلال والتوسع في الأراضي اللبنانية والسورية، إلى جانب التنصل من الالتزامات المتعلقة بالانسحاب من قطاع غزة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

وأكد آل ثاني أن أولوية دولة قطر في ظل التطورات الراهنة تتمثل في احترام سيادة الدول وخفض التصعيد، والعمل على احتواء الأزمات ومنع اتساع رقعتها، بما يسهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتجنيب شعوبها المزيد من المعاناة.

كما شدد على مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى معالجة التوترات الإقليمية وتعزيز فرص التهدئة والحلول السلمية.

المصدر: وكالة فارس