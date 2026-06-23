النفط يرتفع مع ترقب التطورات بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز

انتعشت أسعار النفط الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من التفاؤل الحذر إزاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يترقب المستثمرون إشارات أوضح ‌على إحراز تقدم بشأن استئناف تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.38 بالمئة لتصل إلى 78.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 74.19 دولار للبرميل.



وانخفضت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة الاثنين بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب محادثات أولية، كما أفاد مسؤولون بانحسار الأعمال القتالية في لبنان في إطار الاتفاق الأوسع نطاقا.



وجاءت التطورات بعد عطلة نهاية الأسبوع التي بدا فيها الاتفاق مهددا بعد أن لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب إذا أغلقت إيران مضيق هرمز.



وقال تيم واترر كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد “لا تزال هناك جرعة سائدة من الشك في السوق، متجذرة في انعدام الثقة بشدة بين واشنطن وطهران، مما يشير إلى أن أي عودة إلى أسعار النفط قبل الحرب من المرجح أن تتأخر وليس أن تكون فورية”.



وأضاف واترر “كانت ‌السوق قد أخذت في الحسبان التفاؤل بشأن خارطة الطريق وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، لكن المتعاملين يتخذون الآن نهجا أكثر حذرا في انتظار أدلة ملموسة على أن الاتفاق ‌سيصمد وأن حركة المرور ستعود إلى طبيعتها”.



وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلا عن مليوني برميل من النفط أبحرتا عبر مضيق هرمز يوم الاثنين، في إشارة إلى انتعاش حركة المرور بعد تراجع التدفقات يوم الأحد بسبب المخاوف بشأن المرور عبر المضيق.

المصدر: رويترز