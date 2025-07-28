لبنان

وفد من “لقاء الأحزاب” زار جورج عبد الله.. المقاومة متجذرة في هذه الأرض

زار وفد من “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في طرابلس” الاثنين المناضل جورج إبراهيم عبد الله في مدينة القبيات شمال لبنان، مهنئًا إياه بتحرره من السجن بعد أكثر من أربعة عقود من الاعتقال التعسفي والظلم المتواصل، الذي لم ينل من عزيمته أو من ثبات مواقفه.

وعبّر الوفد عن “فخره واعتزازه بالمسيرة النضالية للمناضل جورج عبد الله الذي شكّل رمزًا نضاليًا ثابتًا في وجه الظلم والطغيان، ومثالًا حيًّا على الالتزام الثوري المبدئي والدفاع الشجاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين والمقاومة”.

بدوره، شدد عبد الله خلال اللقاء على “ضرورة الاستمرار في مواجهة العدو حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني”، واعتبر أن “إسرائيل تعيش آخر فصول كيانها الزائف”، وأضاف أن “المقاومة متجذرة في هذه الأرض قوية بشهدائها وقادتها، ولا يمكن اقتلاعها أو تهميشها على رغم كل التحديات”.

وأسف عبد اله أن “ملايين العرب يتفرجون بصمت على أطفال فلسطين وهم يموتون من الجوع”، واكد ان “هذا الأمر هو عار في سجل التاريخ العربي الحديث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام