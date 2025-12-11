المناضل جورج عبدالله للمنار: المقاومة لكل اللبنانيين وهي التي تبني الهوية الوطنية

أكد الأسير المحرر من السجون الفرنسية المناضل جورج عبدالله أن “المقاومة في لبنان هي مقاومة كل اللبنانيين وكل من لديه كرامة في هذا البلد”، وشدد على أن “الشعب اللبناني حاضن لمقاومته”، ولفت إلى أن “المقاومة هي التي تبني هوية لبنان، لأن الهوية الوطنية تُبنى على أساس مقاومة المحتل”.

وأشار المناضل عبدالله في حديث له مساء الخميس خلال برنامج “بانوراما اليوم” على شاشة قناة المنار إلى أن “المقاومة هي التي تقرر كيف تساهم في بناء الدولة الوطنية والجيش الوطني”، ولفت إلى أن “المقاومة بوجه المحتل هي التي تحدد هوية الوطن”.

وقال المناضل عبدالله إن “من يطالب بقطع الرؤوس اليوم في لبنان هو الذي يمثل جيش الإجرام ويعتمد على العدو الإسرائيلي، وبالتالي يكون هو الناطق باسم العدو”.

المصدر: موقع المنار