الإثنين   
   22 06 2026   
   7 محرم 1448   
   بيروت 17:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: اتفاق واشنطن مع إيران وتصريحات فانس يُدخلان طهران في آلية الرقابة على لبنان.. انها كارثة لـ”إسرائيل”

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الأشغال: تنفيذ أعمال صيانة على الطريق الساحلي الممتد من جبيل إلى شكا

      وزارة الأشغال: تنفيذ أعمال صيانة على الطريق الساحلي الممتد من جبيل إلى شكا

      اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي يبلغ فرق التأهب في الشمال إنهاء استدعاء جميع أفرادها للخدمة اعتبارا من اليوم في ضوء وقف النار

      اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي يبلغ فرق التأهب في الشمال إنهاء استدعاء جميع أفرادها للخدمة اعتبارا من اليوم في ضوء وقف النار

      الخارجية الباكستانية: الرئيس الإيراني يصل باكستان غدا للقاء رئيس الوزراء والزيارة ستتيح فرصة لبحث الجهود الدبلوماسية

      الخارجية الباكستانية: الرئيس الإيراني يصل باكستان غدا للقاء رئيس الوزراء والزيارة ستتيح فرصة لبحث الجهود الدبلوماسية