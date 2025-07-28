لبنان

وفد من حزب الله زار وهاب.. لتحصين الساحة اللبنانية من تداعيات الأزمة السورية

استقبل رئيس حزب “التوحيد العربي” في لبنان وئام وهاب الاثنين وفدا من قيادة حزب الله، ضم: نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، النائب أمين شري، معاونو مسؤول العلاقات الوطنية في الحزب علي ضاهر وحسن ياسين وسعيد نصر الدين.

وحضر اللقاء من جانب حزب التوحيد، نائب رئيس الحزب للشؤون الديبلوماسية هشام الأعور ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية عصمت العريضي.

وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الراهنة، لا سيما الأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة السويداء، حيث تم استنكارها وتأكيد الوقوف إلى جانب الموحدين الدروز، في وجه أي استهداف أو تهديد.

وشدد المجتمعون على “ضرورة تحصين الساحة اللبنانية من تداعيات الأزمة السورية”، مؤكدين “أهمية دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية والوقوف خلفها لضمان الاستقرار والأمن في البلاد”.

المصدر: بريد الموقع