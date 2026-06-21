كل الأنظار تتجه إلى المفاوضات وترقبٌ لارتداداتها على مستقبل المنطقة

المشهد من الضاحية الجنوبية لبيروت يطلعنا عليه مراسلنا علي عواضة. المصدر: موقع المنار