يديعوت أحرونوت – يوسي يهوشع: لا يمكن تجاهل حالة الإحباط والمشاعر الصعبة التي تسود في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي العاملين داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان