الأحد   
   21 06 2026   
   6 محرم 1448   
   بيروت 03:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صحيفة “تلغراف” البريطانية: رئيس الوزراء كير ستارمر يستعد لتقديم استقالته وقد يعلن عن هذه النية رسميًا يوم الاثنين المقبل

      مواضيع ذات صلة

      سي بي إس نيوز عن مصدر دبلوماسي: إدراج جلسة طارئة بشأن “إسرائيل” وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران في سويسرا

      سي بي إس نيوز عن مصدر دبلوماسي: إدراج جلسة طارئة بشأن “إسرائيل” وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران في سويسرا

      قوات الاحتلال تعتقل الشاب “تيسير أبو شربك” خلال اقتحام محيط مخيم الأمعري في مدينة البيرة

      قوات الاحتلال تعتقل الشاب “تيسير أبو شربك” خلال اقتحام محيط مخيم الأمعري في مدينة البيرة

      سورية| توغل دورية للاحتلال الصهيوني بين بلدتي عابدين ومعرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي

      سورية| توغل دورية للاحتلال الصهيوني بين بلدتي عابدين ومعرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي