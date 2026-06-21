امريكا | فانس يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران بشأن الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان

غادر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، مساء السبت، الولايات المتحدة متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وسط تركيز على الملف النووي الإيراني وترتيبات وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال فانس للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند إنه يتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع الوفدين الإيراني والباكستاني، إلى جانب الوسطاء القطريين، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني وصل بالفعل إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات.

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنه سيشارك في الاجتماعات لفترة قصيرة تمتد ليوم أو يومين، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك في ملف وقف إطلاق النار في لبنان، واصفاً هذين الملفين بأنهما المحوران الرئيسيان للمباحثات المرتقبة.

وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد تأجيل الاجتماعات التي كانت مقررة في سويسرا قبل يومين، عقب تصعيد عسكري شهدته الساحة اللبنانية وتخللته غارات إسرائيلية مكثفة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء، في خرق لاتفاق التهدئة الذي جاء ضمن التفاهمات الأولية الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري.

ورأى فانس أن الأوضاع في لبنان تشهد تحسناً نسبياً، مؤكداً أن الحفاظ على التهدئة يتطلب جهوداً متواصلة لضمان أمن واستقرار كل من لبنان و”إسرائيل” على حد وصفه ومنع عودة التصعيد.

وأشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في وقف الأعمال العسكرية بشكل كامل لفترة كافية تسمح بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع الانزلاق مجدداً إلى المواجهات.

وكان فانس قد أوضح في وقت سابق أن المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف موجودان بالفعل في سويسرا لمتابعة الجوانب الفنية للمحادثات الجارية مع الجانب الإيراني.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة بورغنستوك السويسرية جولة جديدة من المفاوضات بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ التفاهمات الأخيرة ومعالجة الملفات العالقة بين الطرفين.

المصدر: وكالة يونيوز