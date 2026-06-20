حركة أمل أحيت اليوم الرابع من عاشوراء في صور وطورا

أحيت حركة “أمل” وجمعية “البر والإحسان” اليوم الرابع من عاشوراء في نادي الإمام الصادق في مدينة صور، بحضور النائب علي خريس، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، المطران جورج اسكندر، المطران شربل عبدالله، المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في اقليم جبل عامل علي اسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم وفاعليات وحشد من الأهالي.

بعد تعريف من المسؤول الاعلامي لإقليم جبل عامل في الحركة علوان شرف الدين وتلاوة آيات من الذكر الحكيم مع القارئ طارق السماحي، كانت السيرة الحسينية مع السيد نصرات قشاقش.

وفي بلدة طورا أقامت الحركة والبلدة مجلس عزاء حسيني في باحة عاشوراء حضره رئيس البلدية محمد حيدر عمار واعضاء المجلس البلدي ورئيس اتحاد الجنوب الفرعي بكرة القدم إبراهيم دبوق ومسؤول شعبة الحركة في طورا علي صلاح دبوق ونائب جمعية تجار صور حسن ضاهر وحشد من اهالي البلدة وفاعلياتها. وبعد تقديم من عريف الاحتفال علي دبوق، ألقى الشيخ حسن بزي السيرة الحسينية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام