الين الياباني قرب أدنى مستوى في 40 عاما



ظل الين يحوم قرب أدنى مستوى له في 4 عقود ، في ظل ترقب واسع في الأسواق لاحتمال تدخل السلطات لدعمه وسط ضبابية الاتفاق بين الولايات ‌المتحدة وإيران.



وارتفع الين 0.1% مقابل الدولار إلى 161.205 ين، واستقر بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في عامين ، في وقت أبقت فيه العطلات في الولايات المتحدة ودول آسيوية السيولة منخفضة.



ولم تشهد معظم ⁠العملات الأخرى تغيرا يذكر بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من استمرار الشكوك حول مدى استمرار الهدنة.



واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3205 دولار بعد أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 ، معتبرا أن ⁠رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي سيكون أمرا سابقا لأوانه نظرا لعدم اليقين بشأن قوة ضغوط التضخم المتزايدة.



واستقر اليورو عند 1.1459 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي ⁠0.1% إلى 0.7011 دولار، فيما استقر نظيره النيوزيلندي عند 0.5756 دولار.

المصدر: رويترز