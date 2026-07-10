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    ‏وزيرا خارجية إيران وإندونيسيا ناقشا التطورات الإقليمية وأكدا أهمية استمرار المشاورات السياسية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية

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