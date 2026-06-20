زيلينسكي يهدد لوكاشينكو بإزالة “معدات” موجودة على الأراضي البيلاروسية

هدد فلاديمير زيلينسكي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشن هجمات، بدعوى وجود معدات عسكرية في المنطقة الحدودية، وذلك بعد أيام من هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك

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وقال زيلينسكي للصحفيين: “على أراضيه (لوكاشينكو)، على امتداد منطقتين حدوديتين مع أوكرانيا، توجد معدات تُستخدم لتنسيق إطلاق النار… فليُزِل هذه المعدات، وليُعطّلها. أعتقد أن أسبوعًا سيكون كافيًا له للقيام بذلك… وإذا لم يفعل، فسنفعل نحن”.

أعلنت لجنة التحقيق البيلاروسية، اليوم الجمعة، أن محققين بيلاروس أجروا معاينة موقع هجوم بطائرة مسيرة على الحافلة التي كانت تقل أطفالًا في مقاطعة بريانسك، وكذلك الحافلة نفسها.



وجاء في بيان اللجنة عبر قناتها على تطبيق “تلغرام”: “يعمل محققون بيلاروسيون في روسيا الاتحادية في إطار القضية الجنائية المتعلقة بهجوم بطائرة مسيرة على حافلة بيلاروسية. في إطار التعاون بين الدولتين، زار محققون من الإدارة الرئيسية للتحقيق في لجنة التحقيق بجمهورية بيلاروسيا، بالتعاون مع زملائهم الروس، موقع الهجوم على حافلة الركاب، وكذلك الموقع الذي تُحفظ فيه المركبة المتضررة، لإجراء معاينة بصرية لها”.

وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك إيغور كوفالتشوك قد أعلن، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت في 17 حزيران/يونيو بطائرة مسيرة حافلة كانت تقل فريقًا لكرة القدم للأطفال من غوميل، كانوا في طريقهم لقضاء عطلة في غيليندجيك، ما أسفر عن مقتل امرأة كانت ترافق الفريق.



ووفقًا لوزارة الصحة البيلاروسية، أصيب ثمانية أشخاص، بينهم 6 أطفال، ويتلقون العلاج حاليًا. وكلّف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الصحة ميخائيل موراشكو بتقديم المساعدة للضحايا.



وأفادت اللجنة التنفيذية لمقاطعة غوميل لـ”سبوتنيك” بأن الحافلة كانت تقل تلاميذ من مدرسة رياضية واستوديو رقص من مدينة ريتشيتسا الواقعة في مقاطعة غوميل البيلاروسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك