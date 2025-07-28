دولي

تايلاند: 6 قتلى بإطلاق نار في العاصمة بانكوك

قتل ستة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار وقع يوم الاثنين داخل سوق في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقال نائب “مفوض مكتب شرطة العاصمة” شارين غوباتا في تصريح لها إن “حصيلة القتلى تشمل منفذ الهجوم الذي أقدم على الانتحار”.

بدوره، أفاد مركز الطوارئ الطبية “إيراوان” المعني بمتابعة أوضاع المستشفيات في بانكوك بأن “أربعة من عناصر الأمن في سوق أورتوكو، المتخصص ببيع المنتجات الزراعية والأطعمة المحلية، لقوا حتفهم برصاص المسلح، بالإضافة إلى امرأة كانت في المكان”.

المصدر: روسيا اليوم