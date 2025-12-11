مقتل 9 جنود تايلانديين وتصاعد الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا

أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، اليوم الخميس، مقتل 9 جنود تايلانديين خلال الاشتباكات التي اندلعت مجدداً هذا الأسبوع على الحدود مع كمبوديا.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، سوراسانت كونغسيري، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 120 جندياً، مؤكدة استمرار تصاعد حدة القتال بين البلدين. وأشارت إلى أن مئات الآلاف من المدنيين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية بسبب المواجهات.

وقالت الوزارة إن الاشتباكات الحالية بدأت بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين، وتشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أنهى خمسة أيام من القتال آنذاك.

وأكد ترامب أنه سيتحدث هاتفياً مع قائدي تايلاند وكمبوديا اليوم الخميس، معبراً عن ثقته في قدرته على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

من جانبه، تعهد رئيس وزراء تايلاند، أنوتين شارنفيراكول، بمواصلة العمليات العسكرية، فيما أكد رئيس مجلس الشيوخ القومي في كمبوديا، هون سن، أنه سيرد بقوة على أي اعتداءات.

ويُعد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا من أطول الخلافات الإقليمية في جنوب شرق آسيا، حيث تتكرر الاشتباكات حول مناطق حدودية متنازع عليها، خصوصاً قرب المعابد التاريخية والممرات الجبلية.

ورغم توقيع معاهدة سلام برعاية دولية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تشمل آليات لمراقبة وقف إطلاق النار وترسيم حدود مؤقتة، تشير التطورات الأخيرة إلى هشاشة الاتفاق مع تجدد التوترات والاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول المسؤولية عن إطلاق النار على الحدود.

المصدر: وكالات