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    لبنان

    روبيو اتصل بالرئيس جوزاف عون

      تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو تم خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.
      وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه “خلال الاتصال اكد روبيو على وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب لبنان والعمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش”.
      وبحسب البيان “شكر الرئيس عون الوزير الاميركي على دعم بلاده للبنان مشددا على ضرورة توقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة اساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل للوصول إلى الأهداف الثوابت التي انطلقت منها هذه المفاوضات لاستعادة لبنان امنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه “.

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