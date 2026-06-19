النائب فضل الله: العدو لم يلتزم وقف النار وجنوده قتلوا أثناء محاولة توسعة احتلاله

أكد النائب حسن فضل الله ردا على سؤال لوكالة رويترز أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بوقف اطلاق النار كما نص الاتفاق الايراني الاميركي وهو يحاول توسيع منطقة احتلاله في الجنوب ليصل إلى تلة علي الطاهر المشرفة على النبطية وجوارها والمقاومة تتصدى له على الأرض اللبنانية وجنوده قتلوا على أرضنا.

وقال : لقد مارس الاحتلال اعتداءات طالت البقاع وأعمال قتل متعمد للمدنيين في الجنوب وكل ذلك بهدف تخريب ذلك الاتفاق الذي يشمل لبنان.

وأشار إلى أن المقاومة تمارس حقها المشروع بالدفاع عن النفس والجيش الاسرائيلي هو المعتدي والمحتل لجزء من أرضنا

وقال: تبلغنا من الجانب الايراني أن استمرار المفاوضات مرهون بتطبيق البند الاول المتضمن وقف شامل لاطلاق النار، ولذلك لم تعقد الجولة الاولى فلا مفاوضات تحت النار الاسرائيلية، ومذكرة التفاهم كل متكامل والجانب الاميركي هو المسؤول عن الزام “اسرائيل” بوقف النار وتطبيق ما تم الاتفاق عليه.

ودعا السلطة اللبناتية إلى أن تأخذ العبرة من الموقف الايراني وترفض أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي وتعيد النظر بأدائها في التعاطي مع هذه المفاوضات في ظل استمرار العدوان على لبنان.