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    عربي وإقليمي

    ايران | الأمن القومي الإيراني: سنواصل حماية حقوق الشعب الإيراني وسنرد على أي خرق أمريكي محتمل

      أكدت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة الإيرانية المتعلقة بحماية مصالح البلاد وحقوق شعبها، مشددة على أنها ستواصل العمل حتى تحقيق ما وصفته بـ”استيفاء حقوق الشعب الإيراني” و”القصاص لدماء القائد الشهيد”.

      وقالت الأمانة في بيان إن مؤسسات الدولة المعنية لن تتوانى عن تنفيذ توجيهات السيد خامنئي، ولا سيما في ما يتعلق بصون حقوق الشعب الإيراني، وحماية ما وصفته بمحور المقاومة، ومراعاة مصالح الجمهورية الإسلامية وهواجسها في أي مفاوضات مستقبلية.

      وأضاف البيان أن طهران لا تزال تنظر بحذر إلى الجانب الأمريكي، مشيراً إلى ما وصفه بـ”انعدام الثقة الكامل بالعدو الغادر والناكث للعهود”، مؤكداً في الوقت نفسه متابعة مسار المفاوضات وتنفيذ الخطط المرتبطة بها.

      وشددت الأمانة على أن أي انتهاك أو خرق محتمل من الجانب الأمريكي سيُقابل بإجراءات مضادة، وفق خطط أُعدّت مسبقاً لهذا الغرض، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك الإجراءات.

      المصدر: وكالة يونيوز

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