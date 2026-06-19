الرئيس الإيراني: خطاب آية الله الخامنئي خريطة طريق لحماية المصالح الوطنية في المفاوضات

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الخطاب الأخير الصادر عن قائد الثورة يمثل خريطة طريق لصون المصالح الوطنية خلال مسار المفاوضات المقبلة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بزشكيان قال في رسالة له أن الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي يضعان توجيهات قائد الثورة في صدارة أولوياتهما، مؤكدًا الالتزام الكامل بحماية حقوق الشعب الإيراني والحفاظ على عزّة البلاد وقوتها ومكانتها.

وفي أعقاب الخطاب التوجيهي لقائد الثورة بشأن مسار المفاوضات واتفاق إنهاء الحرب، أصدر الرئيس الإيراني رسالة أعرب فيها عن تقديره لهذه التوجيهات والدعم، معتبرًا أنها تحدد الإطار العام للعملية التفاوضية وتوضح مسؤوليات الجهات المعنية.

وأشار الرئيس إلى أن اهتمام قائد الثورة ودعمه لجهود المسؤولين والفِرق الفنية في مسار تأمين مصالح البلاد يشكل مصدر دعم معنوي مهمًا لاستمرار هذا المسار.

وأكد بزشكيان أن جميع أجهزة صنع القرار والتنفيذ في الدولة تعتبر نفسها ملزمة بالالتزام الدقيق بتوجيهات قائد الثورة.

وفي نص البيان، وصف الرئيس الخطاب الصادر بأنه توجيه صريح وواضح يحدد مسؤوليات جميع الأطراف المؤثرة في عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن الإذن الذي صدر لبدء المفاوضات يهدف إلى تحقيق مصالح الشعب الإيراني.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية، بصفتها مسؤولة عن رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي، وبالتعاون مع بقية الأعضاء، تلتزم بالاهتمام الكامل بتوجيهات المرشد وحماية حقوق إيران ومصالحها الإقليمية.

وشدد بزشكيان على أن الخط الأحمر للسلطات هو المصلحة الوطنية وصون كرامة وعزة واقتدار الشعب الإيراني، معربًا عن ثقته بأن نتائج إيجابية ستتحقق في ضوء هذه التوجيهات وبالاعتماد على الله.

المصدر: وكالة تسنيم