مرقد سيد شهداء الأمة والمجالس الحسينية في الضاحية والجبل تحتضن مواسين في أولى ليالي محرم

في أول أيام العزاء من شهر المحرم الحرام، شهد مرقد سيد شهداء الأمة توافداً واسعاً للمواسين الذين شاركوا في المجالس العاشورائية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه في كربلاء.

كما أُحييت الليلة الأولى من المحرم في عدد من المجمعات والحسينيات والمجالس الحسينية في الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات عرمون وخلدة وبشامون وسبلين، حيث تخللت المناسبات كلمات دينية تناولت معاني النهضة الحسينية وقيم التضحية والوفاء والثبات في مواجهة الظلم.

وشهدت المجالس حضوراً حاشداً من المؤمنين الذين أكدوا تمسكهم برسالة الإمام الحسين (ع) واستلهام دروس عاشوراء في مختلف جوانب الحياة، في أجواء إيمانية سادها الحزن والولاء لأهل البيت (ع).

المصدر: موقع المنار