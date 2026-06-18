إيران | بزشكيان وترامب يوقعان “مذكرة تفاهم إسلام آباد” لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة

وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر الخميس، نص “مذكرة تفاهم إسلام آباد” الهادفة إلى إنهاء الحرب التي فُرضت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتم التوقيع على المذكرة بشكل إلكتروني وعن بُعد، باللغتين الفارسية والإنجليزية، في خطوة وُصفت بأنها نتيجة مشاورات دبلوماسية استمرت خلال الفترة الماضية، وبوساطة باكستان التي لعبت دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الانتقال إلى التوقيع الافتراضي بدلاً من اللقاء المباشر جاء بعد مشاورات خلال الساعات الأخيرة، مشيراً إلى أن أحد دوافع هذا القرار هو تقليل “الكلفة السياسية” لأي إخلال محتمل بالاتفاق في حال توقيعه على أعلى مستوى بشكل مباشر.

وأضاف بقائي أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء تنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب استمرار التحضيرات لمفاوضات فنية إضافية، موضحاً أن اجتماع سويسرا لا يزال مطروحاً على جدول الأعمال، على أن يُتخذ القرار النهائي بشأنه بعد التشاور مع الوسطاء.

كما نقلت مصادر دولية عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس ترامب وقّع بدوره نسخة من الاتفاق خلال لقائه في قصر فرساي، في حين أكد مسؤولون من الجانبين أن تنفيذ التفاهم والدخول في المرحلة التالية من المفاوضات سيتم خلال الأيام المقبلة تحت إشراف الوسطاء.

وتشير المعطيات إلى أن باكستان، وبدعم من قطر كوسيط مشارك، ستواصل الإشراف على المسار التفاوضي، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من المحادثات الفنية المتعلقة بتطبيق بنود الاتفاق.

المصدر: وكالة ارنا + وكالة يونيوز